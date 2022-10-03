Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой

«Какая красота у меня за окном! Где-то там в старинных улочках прячется (собор) Айя-София», — рассказала телеведущая на видео из гостиничного номера..

Андреева добавила, что собирается отправиться из Стамбула в Урфу — город на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. «Город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой, чтобы передавать ее дальше по цепочке: любовь, сила, вера, надежда»», — объяснила она.

Ранее о своем местонахождении рассказала телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Стало известно, что артистка находится в Белоруссии на съемках шоу «Фактор Ву».