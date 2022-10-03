Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой
Телеведущая Екатерина Андреева находится в Стамбуле. Свое местоположение она раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Какая красота у меня за окном! Где-то там в старинных улочках прячется (собор) Айя-София», — рассказала телеведущая на видео из гостиничного номера..
Андреева добавила, что собирается отправиться из Стамбула в Урфу — город на юго-востоке Турции, на границе с Сирией. «Город пяти пророков, где жил и Авраам. Это место силы, и я хочу подпитаться этой силой, чтобы передавать ее дальше по цепочке: любовь, сила, вера, надежда»», — объяснила она.
Ранее о своем местонахождении рассказала телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Стало известно, что артистка находится в Белоруссии на съемках шоу «Фактор Ву».