Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой

Свое местонахождение раскрыла в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеведущая Екатерина Андреева. Звезда отправилась в Перу и записала видео из поездки в древний город инков Мачу-Пикчу.

На опубликованном видео Андреева прокатилась на подножке вагона поезда. «Вагончик тронется, перрон останется, и маленький поезд поедет по тропе инков высоко в горы. И будут танцы, и костюмы, и маски, и будут звучать индейские мелодии — старинные и на новый лад, и через огромные окна будут открываться величественные виды гор и лесов», — подписала кадры ведущая программы «Время».

Фолловеры телеведущей не оценили ее опасное поведение. «Вывалиться из поезда на полном ходу было бы совсем не весело», «Я читал, что так люди выпадали. Зачем рисковать?» — написали они в комментариях.

Ранее 61-летняя Андреева показала на видео заплыв в Северном Ледовитом океане.