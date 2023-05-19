12:11, 19 мая 2023
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Стало известно местонахождение Филиппа Киркорова
Певец Киркоров опубликовал видео из Рима и Ватикана.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Местонахождение певца Филиппа Киркорова стало известно из его публикаций в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артист поделился видеозаписями из Рима и Ватикана.
Сначала Киркоров прилетел в столицу Италии. Он показал подписчикам свой завтрак в «секретном саду», где ему подали яичницу из четырех яиц.
Во время прогулки по городу артист бросил монетку в знаменитый римский фонтан Треви, признавшись в желании вернуться в это место.
«Никогда не думал, что я попаду сюда. Но я сюда попал», — сказал певец, когда добрался до Ватикана.
Ранее танец Киркорова в «леопардовых» штанах возмутил пользователей сети.