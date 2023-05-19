Люди
12:11, 19 мая 2023
1 мин.

Стало известно местонахождение Филиппа Киркорова

Певец Киркоров опубликовал видео из Рима и Ватикана.

Стало известно местонахождение Филиппа Киркорова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Местонахождение певца Филиппа Киркорова стало известно из его публикаций в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артист поделился видеозаписями из Рима и Ватикана.

Сначала Киркоров прилетел в столицу Италии. Он показал подписчикам свой завтрак в «секретном саду», где ему подали яичницу из четырех яиц.

Во время прогулки по городу артист бросил монетку в знаменитый римский фонтан Треви, признавшись в желании вернуться в это место.

«Никогда не думал, что я попаду сюда. Но я сюда попал», — сказал певец, когда добрался до Ватикана.

Ранее танец Киркорова в «леопардовых» штанах возмутил пользователей сети.