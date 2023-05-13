Стало известно местонахождение Инстасамки

Местонахождение Инстасамки (Дарья Зотеева) стало известно после ее новой публикации в личном Telegram-канале. Артистка опубликовала снимок из самолета и сообщила, что прилетела в Москву.

«Москва, привет! Мы на базе», — коротко подписала она публикацию.

Исполнительница не пояснила, зачем вернулась в столицу. Ее подписчики в комментариях предположили, что Зотеева прилетела в Москву для оплаты налогов.

«Ты же говорила, что в Москву не приедешь», «Я уже думала, что она не приедет в Москву», «Налоги прилетела оплачивать?» — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно о блокировке всех операций по банковским счетам Инстасамки. Певица оказалась в так называемом черном списке блогеров, проверяемых на уплату налогов.