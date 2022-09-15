Стало известно местонахождение Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина отправилась в Париж. О местонахождении знаменитости стало известно из ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На фото Бородина позирует в кафе с видом на Эйфелеву башню.

«Пожалуй, такая осень мне подходит. Я вам желаю, чтобы вы когда-нибудь тоже тут оказались и ощутили всю прелесть Парижа. Кстати, я в него не сразу влюбилась, понадобилось очень много времени», — рассказала подписчикам звезда. Ведущая сообщила, что в столице Франции сейчас 24 градуса тепла.

Публикация знаменитости вызвала бурный отклик у фолловеров. «Ксюша — красавица», «Хорошая осень в Париже», «Тоже хочу туда», — восхитились комментаторы.

Некоторые обвинили Бородину в «побеге» и поинтересовались, почему телеведущая не выбрала для отдыха Россию. «У нас такой климат, что путешествовать можно только летом. Поэтому мы всю жизнь выбирали Европу для прогулок. Что тут такого-то?» — ответила знаменитость возмущенным комментаторам.

Незадолго до отъезда Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Телеведущая призналась, что регулярно страдает от мигрени, и от интенсивной боли ей помогают только определенные медикаменты.