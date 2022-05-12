Стало известно о местонахождении Собчак

Телезвезда выложила фото из Иерусалима и написала, что исследует город. Кроме того, ведущая сняла несколько роликов, в которых показала вид из своего пентхауса и его внутреннее убранство. «Вот такая "аутентика" на сегодня. Так тоже можно жить», — отметила Собчак на одном из видео.

Ранее Собчак записала видео из своей квартиры в Санкт-Петербурге. В нем она рассказала о чувствах, которые вызывает у нее старая петербургская квартира, и сравнила жизнь в двух городах.