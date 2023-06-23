Стало известно местонахождение внука Пугачевой

Местонахождение младшего внука певицы Аллы Пугачевой Дени Байсарова стало известно после опубликованного фото в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) его матери, певицы Кристины Орбакайте.

Известно, что артистка вместе с младшей дочерью Клавдией полетели на отдых в Италию. Спустя некоторое время Орбакайте опубликовала фото сразу с двумя детьми. В сторис она сравнила два снимка — от 21 июня 2022 года и от 21 июня 2023 года. На обоих фото Орбакайте снимает селфи с Дени и Клавдией.

Ранее старшего внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова заметили на музыкальном концерте в Лос-Анджелесе.