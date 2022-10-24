Стало известно о местонахождении внука Пугачевой

Жигалова опубликовала ролик, в котором запечатлено, как Пресняков отдыхает в клубе. Журналистка заявила, что видео снято в одном из заведений Лос-Анджелеса. «Внук Пугачевой был замечен на вечеринке в честь приближающегося Хэллоуина», — написала она.

Весной текущего года Пресняков сообщил, что находится на даче бабушки в Подмосковье. «Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю, вчера копали с друзьями ров для электропроводки», — рассказал он.