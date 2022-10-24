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19:52, 24 октября 2022
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Стало известно о местонахождении внука Пугачевой

Стало известно о местонахождении внука Пугачевой
Кадр: НЕОПРА, БЛИН!

О местонахождении внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова стало известно из Telegram-канала журналистки Алены Жигаловой. По ее словам, родственник Примадонны уехал в США.

Жигалова опубликовала ролик, в котором запечатлено, как Пресняков отдыхает в клубе. Журналистка заявила, что видео снято в одном из заведений Лос-Анджелеса. «Внук Пугачевой был замечен на вечеринке в честь приближающегося Хэллоуина», — написала она.

Весной текущего года Пресняков сообщил, что находится на даче бабушки в Подмосковье. «Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю, вчера копали с друзьями ров для электропроводки», — рассказал он.

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