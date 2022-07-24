Популярный артист вспомнил об одном из самых модных столичных мест в 2000-е

Об одном из самых модных столичных мест в 2000-е вспомнил в беседе с «Мослентой» популярный артист, бывший участник группы Hi-Fi Митя Фомин.

«Я мало что помню о своем первом выступлении в Москве. Могу сказать точно: оно было невнятным. Я пел в спортивном комплексе "Старт" у метро "Динамо". Там проводился концерт звукозаписывающей студии "СОЮЗ". Этот лейбл периодически презентовал сборники песен современных российских исполнителей», — рассказал Фомин.

По словам певца, когда группа Hi-Fi находилась на пике популярности, она выступала везде, куда звали. В начале 2000-х очень модно было презентовать новые клипы и проекты именно в клубах, заявил Фомин. «К примеру, "Метелица" была одним из таких мест: куча людей, вкусная еда, теплый прием, много прессы и пафоса», — поделился он.

Ранее москвичи вспомнили вечеринки в легендарном столичном клубе «Голодная утка». В конце 1990-х годов это заведение было очень популярным.