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Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за полмиллиона рублей

Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за полмиллиона рублей
Изображение: Avito.ru

Житель подмосковного Щелкова нашел на дачном участке метеорит и выставил его на продажу за полмиллиона рублей. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Смотрю, лежит что-то металлическое. Взял магнит — он сработал. Решил отвезти в лабораторию, там подтвердили, что состав 98% чистого железа. Его даже болгарка не может распилить. У нас в районе никаких металлообрабатывающих заводов нет, да и нашел я его на глубине в два метра. Думаю, это точно метеорит», — рассказал владелец на популярном сайте объявлений.

Свою находку продавец оценил в 500 тысяч рублей. Желающих купить метеорит пока не нашлось, но владелец завил, что готов снизить цену. Также он предполагает, что его открытием смогут заинтересоваться частные фирмы по изготовлению необычных украшений.

При этом советский и российский ученый-геохимик, академик РАН Юрий Костицын считает, что мужчина действительно мог найти ценный камень. «Его можно продать за высокую цену, если это, например, марсианский метеорит. Но по фотографиям очень сложно оценить, нужно проводить исследования. Если же это распространенный метеорит: например, часть ядра не расколовшейся или несостоявшейся планеты, то таких в мире можно насчитать десятки тысяч, и особой ценности у них нет», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России задумали производить каменную бумагу.

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