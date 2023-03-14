В программе Мясникова назвали основной метод борьбы с бородавками

Основной метод борьбы с бородавками в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвали врач-дерматолог Ирина Гостева и телеведущий Александр Мясников. По их словам, это криодеструкция, то есть хирургическое лечение пораженных участков кожи при помощи жидкого азота.

Врач отметила, что криодеструкция — проверенный и самый недорогой способ избавления от подобного рода новообразований. Мясников в качестве профилактики посоветовал вакцину от вируса папилломы человека.

Дерматолог предупредила, что нельзя самостоятельно убирать бородавки с помощью народных средств. При использовании пемзы, йода, масла чайного дерева, уксуса, чеснока, настойки чистотела и салициловой кислоты в рану можно занести инфекцию.

Ранее доктор Мясников заявил о важности приема обезболивающих курсом от семи до 10 дней.