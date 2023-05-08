Нарколог описал типичный метод лечения алкозависимости в клинике

На этом же этапе подключается психиатр и коллегиально с наркологом ведет пациента. Затем подключается психолог, который прорабатывает с пациентом состояния и причины ухода в запой.

Следующий и самый важный этап — реабилитация, которая как ничто иное дает максимальный процент трезвости у пациентов, продолжил специалист. Реабилитация необходима для того, чтобы дать пациенту внутренние инструменты, которыми он может воспользоваться вне реабилитации, чтобы не возвращаться к зависимости. Там он начнет понимать свои чувства, проработает состояние и научится жить здоровой жизнью.

«После этого подключается амбулаторная программа, на которой человек еще какое-то время остается в психотерапевтической среде, его поддерживают специалисты на группах и здесь его трезвость закрепляется окончательно», — заключил эксперт.

Ранее нарколог объяснил усиление желания курить в состоянии алкогольного опьянения.