Ида Галич поделилась личным методом принятия своей внешности

Личным методом, позволяющим принять свою внешность и полюбить себя, поделилась в сторис в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогерша Ида Галич. Она порекомендовала навсегда отказаться от искажающих внешность масок в соцсетях.

«Бесплатный урок: удалите все маски! Я больше года снимаю сторис без масок. Вы не представляете, какое облегчение начинаешь испытывать после нескольких месяцев», — поделилась она.

Звезда добавила, что у нее совершенно пропало разочарование от своего отражения в зеркале, так как она перестала видеть идеальную картинку лица с фильтрами. По ее словам, маски искажают реальное восприятие себя и человек начинает нравиться себе меньше.

Ранее эффективные способы повысить самооценку назвала сертифицированный коуч и бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности, автор программ личностного роста Мария Кармин.