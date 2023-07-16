Трихолог перечислила методы борьбы с облысением у мужчин

Эффективными средствами лечения облысения, по словам специалиста, следует считать медикаменты, предотвращающие выпадение имеющихся волос или стимулирующие рост новых волос. Оставленное без лечения, это состояние неуклонно прогрессирует.

К действенным средствам относится миноксидил, наиболее эффективный на ранних стадиях облысения у мужчин. Дважды в день, утром и вечером, нужно наносить по одному миллилитру этого раствора на тщательно высушенную кожу волосистой части головы. Препарат бесцветен, не имеет запаха, быстро впитывается. После его нанесения можно пользоваться любыми средствами для укладки волос.

Необходимо постоянное использование средства, так как через три месяца после прекращения лечения облысение возобновляется. Пик эффективности наблюдается через год от начала терапии, затем темп превращения пушковых волос в терминальные снижается, уточнила собеседница «Мосленты».

К аналогам миноксидила Гулакова отнесла аминексил, кромакалим, диазоксид, пинацидил. Предупреждать развитие облысения, по ее словам, способно средство финастерид. Существуют и комбинированные препараты для местного применения, содержащие миноксидил и финастерид. Стимулировать рост волос помогают трикомин (медно-пептидный комплекс), анастим (восстанавливает сосудистую сеть вокруг волосяных луковиц).

Помочь также может мезотерапия волосистой части головы, при которой используются препараты миноксидила, антиандрогены, пептиды, аминокислоты, витамины в растворах для подкожного введения.

Для лечения диффузной, андрогенной, очаговой алопеции широко используется плазмотерапия, применяемая в программах трансплантации волос. Хирургическая коррекция облысения заключается в пересадке андроген-резистентных волос с боковых и затылочной областей головы на участки поредения волос. Лечить облысение также можно физиотерапевтическими методами — микротоками или лазеротерапией.

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