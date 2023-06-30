Перечислены методы гигиены постельного белья

Об опасности редкой смены постельного белья и несоблюдения других правил гигиены перед сном предупреждают россиян специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что постельное белье накапливает отмершие клетки кожных покровов человека, волосы, потовые выделения и грязь. Все это становится благоприятной средой для опасных для здоровья микроорганизмов — вирусов, бактерий и грибков. В матрасах, одеялах, подушках и постельном белье также могут находиться не менее опасные клещи домашней пыли.

Чтобы избежать различных заболеваний, важно соблюдать правила гигиены. Постельное белье нужно менять не реже одного раза в неделю, стирать при температуре воды не ниже 60 градусов с использованием гипоаллергенных моющих средств. Подушки, покрывала и одеяла, а также игрушки, с которыми спит человек, нужно стирать раз в месяц. Мягкую мебель и матрасы необходимо обрабатывать парогенератором.

Не подлежащие стирке постельные принадлежности стоит просушивать на солнце в течение минимум четырех часов или промораживать при температуре не выше 18 градусов минимум два часа.

Людям с предрасположенностью к аллергии специалисты рекомендуют заменить перьевые, шерстяные и ватные подушки, одеяла и матрасы на аналоги с синтетическим наполнителем.

Для матрасов и подушек рекомендуется использовать специальные чехлы, предотвращающие их заселение клещами домашней пыли.

Перед отходом ко сну важно не забывать о правилах личной гигиены: тщательно умываться, смывать макияж, принимать душ. Не нужно ложиться спать в одежде, которую носили в течение дня, и пускать в постель домашних животных. Есть в постели Роспотребнадзор также не советует.

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