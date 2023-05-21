Пожившая в Китае россиянка раскрыла тонкости межполового общения у китайцев

Тонкости общения мужчин и женщин в Китае раскрыла в интервью «Мосленте» известный китаевед Анна Кузина. Эксперт прожила в Поднебесной много лет.

Кузина в 19 лет впервые оказалась в чужой стране. Их с подругой пригласил к себе пожить знакомый китайский студент. «Тогда мы еще не знали, что в Китае, в отличие от России, просто приезжать к друзьям в гости и жить у них какое-то время не принято. Оказалось, что этот парень всем рассказал, что я его невеста», — вспомнила женщина.

Непривычные для россиянки тонкости чужой культуры привели к конфликту Кузиной и ее знакомого. «Этот молодой человек начал запрещать общение с новыми людьми. Когда все выяснилось, разыгралась драма. И мы через две недели такой жизни собрали вещи и перебрались в общежитие рядом с университетом, как и положено студентам», — рассказала она.

Ранее Кузина раскрыла странный стереотип о русских женщинах в Китае. По ее словам, китайцы уверены, что после родов россиянки теряют форму и уже никогда в нее не возвращаются.