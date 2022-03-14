Отец девятилетней студентки МГУ обвинил факультет в травле своей дочери

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков обвинил сотрудников факультета психологии в травле своей дочери. Об этом он рассказал в интервью изданию NEWS.ru.

Мужчина утверждает, что сотрудники учебного заведения делали все, чтобы его дочь прекратила свое обучение в вузе. «Факультет психологии МГУ показал свое лицо: попытался организовать травлю, у нас есть доказательства этого. У нас есть ответы из МВД, что они посылали письма во все инстанции с криками о помощи якобы, а на самом деле с тем, чтобы напали на семью. Мы сейчас информацию всю эту получаем и очень удивлены», — заявил отец 9-летней студентки.

Тепляков также выразил радость по поводу того, что заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова покинул Совет по правам человека, так как ранее он рекомендовал девятилетней студентке вуза Алисе Тепляковой приостановить обучение в высшей школе.