Люди
15:29, 09 ноября 2022
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Елена Летучая развеяла миф о «зажравшихся» москвичах

Елена Летучая развеяла миф о «зажравшихся» москвичах
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Миф о всеобщем достатке и благополучии москвичей развеяла в Telegram-канале известная российская телеведущая Елена Летучая. Один из ее подписчиков назвал жителей столицы «зажравшимися».

«Не знаю, что люди обозначают глаголом"зажраться", но для меня всегда было очевидно, что жизнь в Москве — это работа, постоянная борьба за свое место под солнцем, дикая конкуренция, заоблачные цены и никаких гарантий, что твой труд будет оценен. Здесь приходится выживать», — написала она.

Летучая рассказала, что сама приехала в столицу из другого города и много работала, отдавая большую часть зарплаты за съемную квартиру. По ее словам, до относительного успеха в Москве придется несколько лет обивать пороги, пробовать себя в разных сферах и доказывать, что ты — лучший.

«Ты будешь жить на 30 тысяч рублей (это если очень повезет), 20 из которых будешь отдавать за съемную комнату, 2,5 тысячи у тебя будут уходить на проезд в общественном транспорте, а на остальные три копейки будешь пытаться выжить в одном из самых дорогих мегаполисов мира. Если вам кажется это "жиром", то как говорится, welcome!» — обратилась она к подписчику.

Ранее были названы самые популярные у рабочих мигрантов регионы России. Около 40 процентов всех трудовых мигрантов обосновались в Москве и Подмосковье — всего 1,24 миллиона человек.

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