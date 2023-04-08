Педиатр развеяла миф о пользе обтирания детей водкой при лихорадке

Миф о пользе обтирания детей водкой при лихорадке в разговоре с «Мослентой» развеяла педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина. Она заявила, что такой способ понижения температуры опасен для здоровья.

По словам специалиста, повышение температуры — реакция иммунной системы на болезнетворные микробы и вирусы в организме. При этом выделяют два типа лихорадки: розовую и бледную. При первом варианте ребенок ведет себя как обычно, кожа при этом влажная и теплая на ощупь, розоватого цвета.

При «бледном» варианте ребенок становится вялым, отмечаются озноб, бледность, сухость кожных покровов, холодеют стопы и ладони, учащается сердцебиение, продолжила она.

При этом в обоих случаях категорически противопоказано обтирать ребенка холодной водой, уксусной кислотой, спиртом или водкой, подчеркнула Татаркина. Эти жидкости гораздо быстрее воды испаряются с поверхности кожи и слишком резко снижают температуру тела. Это приводит к спазму периферических сосудов, за счет чего уменьшается поверхностный кровоток и, как следствие, уменьшается теплоотдача. В результате «розовая» лихорадка может перерасти в «бледную», что может привести к резкому подъему температуры тела до высоких цифр и увеличить риск развития осложнений.

Использование этанола для обтирания чувствительной детской кожи может привести к контактному дерматиту. Кроме того, проникая через детскую кожу этиловый спирт может оказать токсическое действие на детский организм и вызывать отравление.

Ацетальдегид, образующийся в результате расщепления алкоголя, вызывает выброс гистамина и других биологически активных веществ, что может приводить к кожным аллергическим реакциям, а также к сужению бронхов и затруднению дыхания, заключила врач.

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