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23:32, 13 сентября 2022
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Эндокринолог развеяла миф о вреде картофеля при похудении

Эндокринолог развеяла миф о вреде картофеля при похудении
Фото: digifoodstock.com / Globallookpress.com

Мифы о вреде употребления картофеля в пищу при похудении развеяла в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, просто вареный картофель без добавок вполне может быть частью полезного питания.

«Не надо есть горячий картофель, дайте ему остыть до комнатной температуры. Таким образом часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал — свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно. Устойчивый крахмал ведет себя как пищевые волокна — ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий», — объяснила она.

При этом врач уточнила, что популярные блюда из картофеля могут быть очень калорийны. В пример она привела картофель фри, сопоставимый по калорийности с жирным бургером. По ее словам, это блюдо способно негативно повлиять на кожу лица и может ослабить внимание и память.

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