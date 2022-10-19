В программе Мясникова развеяли популярный миф о восстановлении зрения

Популярный миф о восстановлении зрения развеяли в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. По словам офтальмолога Герганы Стояновой, с помощью гимнастики для глаз нельзя вылечить близорукость и дальнозоркость.

«Очень часто этот вопрос задают мамы близоруких детей. Они считают, что если ребенок будет делать гимнастику, то мы его вылечим. Конечно, это не так», — рассказала врач.

Однако упражнения для глаз помогают при так называемой ложной близорукости. Это состояние возникает при длительном нахождении у монитора на близком расстоянии. В таком случае зрение временно искажается из-за гипертонуса глазной мышцы, добавила она.

Ранее в программе перечислили полезные для зрения продукты. Однако врач подчеркнула, что перемены в рационе не способны полностью защитить от близорукости.