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23:32, 19 октября 2022
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В программе Мясникова развеяли популярный миф о восстановлении зрения

В программе Мясникова развеяли популярный миф о восстановлении зрения
Фото: David Travis / Unsplash

Популярный миф о восстановлении зрения развеяли в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. По словам офтальмолога Герганы Стояновой, с помощью гимнастики для глаз нельзя вылечить близорукость и дальнозоркость.

«Очень часто этот вопрос задают мамы близоруких детей. Они считают, что если ребенок будет делать гимнастику, то мы его вылечим. Конечно, это не так», — рассказала врач.

Однако упражнения для глаз помогают при так называемой ложной близорукости. Это состояние возникает при длительном нахождении у монитора на близком расстоянии. В таком случае зрение временно искажается из-за гипертонуса глазной мышцы, добавила она.

Ранее в программе перечислили полезные для зрения продукты. Однако врач подчеркнула, что перемены в рационе не способны полностью защитить от близорукости.

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