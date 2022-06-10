Доктор Павлова развеяла мифы о молоке

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в личном Telegram-канале сравнила растительное и коровье молоко, назвав их преимущества и недостатки. Доктор развеяла популярные мифы об этих продуктах.

«Есть миф, что коровье молоко аллергенно, а растительное нет. Это неправда. Они одинаково аллергенны. Так что надо выбирать продукт под себя», — написала эксперт.

По калорийности среди разновидностей растительного молока лидирует кокосовое, а самым некалорийным является овсяное. «При этом по вкусу овсяное молоко — совсем на любителя. Наиболее вкусным из растительных считается миндальное молоко, максимально безвкусным — рисовое», — рассказала Павлова.

Белка больше всего в коровьем молоке, а из растительных лидером является соевое, оно совсем чуть-чуть уступает традиционному, отметила эндокринолог. При этом углеводов больше всего в рисовом молоке — почти в два раза больше, чем в коровьем, а меньше всего их в миндальном.

Кальция больше всего в кокосовом молоке — там его показатели выше, чем в коровьем, подчеркнула специалист.

«Насчет чистоты продукта. В растительном молоке нет никаких гормонов, антибиотиков и других веществ, которые попадают в организм животных с кормом или вырабатываются в их телах. Исключение составляют фитоэстрогены в сое, но это не гормоны, а вещества, способные оказывать воздействие на эстрогеновые рецепторы, поэтому нет единого мнения, вредят они мужчинам или наоборот. В то же время в растительном молоке могут быть пестициды и гербициды. Так что однозначно нельзя сказать, что какая-то группа продуктов безопаснее», — рассказала Павлова.

Она упомянула и о проведенном иностранными учеными исследовании кефира, сделанного из коровьего и соевого молока. Оказалось, что антиоксидантов и свободных кислот больше в соевом кефире, а вот жирность и многообразие полезных микроорганизмов больше в коровьем, написала врач. «Оба кефира подавляют активность фермента АФП, который играет ключевую роль в развитии артериальной гипертензии (синдрома повышенного давления)», — добавила Павлова, после чего напомнила: в начале пандемии ученые обнаружили, что именно фермент АПФ и его рецепторы являются «входными воротами» коронавируса для проникновения в клетку.

«Одно из самых важных отличий: в коровьем молоке есть белок-вредитель бета-казоморфин 7, которого нет ни в каком виде растительного молока. Однако его количество резко снижается после процессов ферментации. То есть йогурты, кефир, ряженка и творог гораздо полезнее свежего молока», — заключила врач.

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