Мигрант пытался совратить 17-летнюю москвичку в туалете ресторана быстрого питания

Мигрант попытался совратить 17-летнюю москвичку в туалете ресторана быстрого питания на Зеленом проспекте. По данным «Московского комсомольца» («МК»), мужчина начал приставать к несовершеннолетней после того, как употребил бутылку водки и пиво в честь праздника Навруз.

Уточняется, что 33-летний приезжий хлопал школьницу по интимным частям тела. Она очень испугались, выбежала из туалета и рассказала обо всем своим знакомым, те вызвали полицию.

Стражи порядка передали мужчину московским следователям. Его вина была доказана полностью. Мигранта приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее в селе Семеновское Ступинского городского округа Подмосковья стражи правопорядка задержали 36-летнего приезжего, показывавшего детям гениталии.