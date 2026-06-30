Опубликовано 30 июня 2026, 15:171 мин.
Мигрант пытался совратить 17-летнюю москвичку в туалете ресторана быстрого питания
«МК»: Мигранта осудили за попытку совратить 17-летнюю москвичку в туалете.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com
Мигрант попытался совратить 17-летнюю москвичку в туалете ресторана быстрого питания на Зеленом проспекте. По данным «Московского комсомольца» («МК»), мужчина начал приставать к несовершеннолетней после того, как употребил бутылку водки и пиво в честь праздника Навруз.
Уточняется, что 33-летний приезжий хлопал школьницу по интимным частям тела. Она очень испугались, выбежала из туалета и рассказала обо всем своим знакомым, те вызвали полицию.
Стражи порядка передали мужчину московским следователям. Его вина была доказана полностью. Мигранта приговорили к десяти годам лишения свободы.
Ранее в селе Семеновское Ступинского городского округа Подмосковья стражи правопорядка задержали 36-летнего приезжего, показывавшего детям гениталии.