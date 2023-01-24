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14:31, 24 января 2023
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Михаил Ефремов попросил суд изменить ему наказание

Михаил Ефремов попросил суд изменить ему наказание
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы и осужденный за это на семь с половиной лет колонии общего режима актер Михаил Ефремов попросил суд изменить ему наказание. Информация о деле размещена на сайте Алексеевского суда Белгородской области.

В понедельник, 23 января, Ефремов попросил заменить ему оставшийся срок лишения свободы в ИК-4 города Алексеевка Белгородской области принудительными работами. Ходатайство поступило в суд и было передано на рассмотрение судье. Дата заседания по этому вопросу пока не назначена.

Авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в 2020 году. Автомобиль под управлением находящегося в состоянии опьянения актера въехал в фургон, водитель которого в результате скончался.

Ранее стало известно о задолженностях Ефремова перед московской налоговой службой. Из-за судебных разбирательств и последующего отбывания наказания после ДТП он не мог заниматься декларациями.

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