Первый и единственный Президент СССР Михаил Горбачев умер в больнице

Первый и единственный Президент СССР Михаил Горбачев умер во вторник вечером, 30 августа, в Центральной клинической больнице. Как сообщает «Интерфакс», его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Горбачевой.

«Михаил Сергеевич будет погребен на Новодевичьем кладбище», — цитирует агентство представителя Горбачев-фонда. Дата похорон пока не определена. По данным пресс-службы фонда политика, Горбачев постоянно находился в ЦКБ более года по настоянию врачей.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал агентству пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС с 1985 года до роспуска партии в 1991. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР. Президентом СССР был избран на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР в 1990 году. Заявил о прекращении своей деятельности 25 декабря после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР.

Михаил Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира 1990 года за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и западными странами.

6 апреля в Центральной клинической больнице умер основатель и бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.