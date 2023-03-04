Бузова опубликовала видео в мини-платье с декольте и разозлила подписчиков
Российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеозаписью, на которой позирует в мини-платье золотого цвета с глубоким декольте и в ботинках на шнуровке. На фоне артистки зеленый парк и горы.
«Уехать, чтобы вернуться», — коротко подписала она ролик.
Образ Бузовой разозлил многих ее подписчиков. Они заявили, что звезда транслирует одинаковый контент и не способна показать что-то новое, а только лишь демонстрирует свое тело в откровенных нарядах.
«Без штанов, но в сапогах», «Все одно и то же, ничего не меняется», «Готова из трусов выпрыгнуть ради хайпа», «Вау, сколько же смысла», — прокомментировали пользователи сети.
Однако нашлись и те, кто посоветовал Бузовой не реагировать на негативные комментарии и поддержал ее. «Прекрасная Оля», «Меня удивляет реакция Бузовой на негативные комментарии. Никогда никого не блокирует и не напишет плохого слова», «Шикарная девушка!» — написали они.
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