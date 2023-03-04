Бузова опубликовала видео в мини-платье с декольте и разозлила подписчиков

Образ Бузовой разозлил многих ее подписчиков. Они заявили, что звезда транслирует одинаковый контент и не способна показать что-то новое, а только лишь демонстрирует свое тело в откровенных нарядах.

«Без штанов, но в сапогах», «Все одно и то же, ничего не меняется», «Готова из трусов выпрыгнуть ради хайпа», «Вау, сколько же смысла», — прокомментировали пользователи сети.

Однако нашлись и те, кто посоветовал Бузовой не реагировать на негативные комментарии и поддержал ее. «Прекрасная Оля», «Меня удивляет реакция Бузовой на негативные комментарии. Никогда никого не блокирует и не напишет плохого слова», «Шикарная девушка!» — написали они.

Ранее в купальнике на фоне снега сфотографировалась блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.