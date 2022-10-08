Врач перечислила минусы «лечения» стресса алкоголем

Минусы «лечения» стресса алкоголем перечислила «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она объяснила, что употребление спиртных напитков помогает лишь на время облегчить некомфортное состояние.

После выхода из алкогольного опьянения тревожность возвращается с новой силой, подчеркнула врач. Как правило, к психологическому дискомфорту добавляются и другие симптомы. «Помимо общей интоксикации, тошноты, головной боли и сопровождающих похмелье симптомов, в период острого стресса алкоголь дает ослабление иммунной системы. В это время закисленный организм “впускает” все вирусы и бактерии, ослабляет защиту, позволяя живущим патогенам размножаться с огромной скоростью», — сообщила Юзуп.

Нередко привычка заглушать стресс спиртным приводит к алкоголизму. В момент протрезвления к человеку возвращается ощущение паники и беспомощности, которые заставляют его снова выпить, чтобы забыться. Таким образом нарушается работа нервной системы, а также увеличивается риск обострения различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, предупредила эксперт.

Ранее основные признаки похмельного синдрома раскрыл врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. К ним относятся сильная головная боль, головокружение и тошнота.