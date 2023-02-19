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18:50, 19 февраля 2023
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Девятилетняя спортсменка из Москвы установила мировой рекорд

Девятилетняя спортсменка из Москвы установила мировой рекорд
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Девятилетняя сноубордистка из Москвы Василиса Ермакова установила мировой рекорд, выполнив сложнейший трюк. Об этом сообщают «Известия».

«Она совершила в воздухе прыжок с разворотом в 2,5 оборота вокруг своей оси. Такой трюк никому не удавалось повторить в этом возрасте», — говорится в сообщении.

Достижение юной спортсменки было подтверждено Международной книгой рекордов InterRecord. Отмечается, что на счету у Ермаковой уже восемь мировых рекордов и десять российских.

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