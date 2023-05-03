Митя Фомин высказался об отцовстве

О готовности стать отцом в 50 лет заявил в специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для VK певец Митя Фомин.

«Всему свое время. Да, когда смотрю на своих сверстников и вижу, что их дети — уже здоровенные лбы, думаю, что, возможно, я что-то упустил… Но жизнь настолько полиморфна! Не исключаю, что буквально завтра я обрету семью и вскоре у меня будут дети. Мне будет только 50, для мужчины это не возраст», — сказал артист.

Фомин подчеркнул, что до сих пор не воспользовался услугами суррогатной матери, потому что убежден в важности полной семьи.

«У ребенка должна быть мама. Я вырос в полной семье. Мои родители прожили вместе 50 лет. Они сохранили семью, несмотря на скандалы», — поделился он.

Певец объяснил, что ему сложно найти себе достойную партнершу из-за профессии — многие девушки отвечают взаимностью только из-за желания быть рядом со звездой и «оказаться в свете софитов».

Ранее Фомин признал влияние Жанны Агузаровой на свой стиль.