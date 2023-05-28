В Москве школьник выпил много успокоительного перед экзаменом и отравился

Московский девятиклассник выпил слишком много успокоительных перед ОГЭ (Основной государственный экзамен) и отравился, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, незадолго до экзаменов школьник посещал невролога и тот выписал ему успокоительные с дозировкой до двух таблеток в день. В ночь перед экзаменом мать зашла к сыну в комнату и увидела, что ему плохо.

Выяснилось, что подросток сильно перенервничал перед предстоящим экзаменом и выпил шесть таблеток успокоительного. Мальчика срочно госпитализировали в отделение токсикологии, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве семиклассница отравилась противовирусными таблетками.