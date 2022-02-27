В сети вспомнили о любимой сумке советских модниц

Снимок 1984 года, на котором изображена актриса Елена Цыплакова с авоськой в руке, натолкнул пользователей сети на воспоминания о любимой сумке москвичек в СССР. Фото выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Многие комментаторы отметили, что артистка на снимке держит в руке знаменитую модель авоськи, выполненную в индийском стиле. На продолговатой сумочке красного оттенка изображены слоны и узоры, напоминающие цветы.

По словам юзеров, такой аксессуар был желанным среди советских модниц. «Помню, как народ за ними гонялся! А главное — они были очень практичны; как сейчас бы их назвали, это настоящие шопперы, сколько покупок можно туда было сложить!», — написала подписчица группы. Кто-то с юмором добавил, что эту авоську можно выпустить в продажу и сегодня, назвав ее «шоппером в индийском стиле».

Некоторые вспомнили, что видели такие сумки у своих родственниц, а кто-то даже признался, что до сих пор хранит исторический аксессуар дома. «У меня в закромах где-то лежит такая сумка, как память о тех временах и о маме», «У бабушки была такая сумка! Она в ней приносила гостинцы», — поделились пользовательницы.

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