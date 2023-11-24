22:23, 24 ноября 2023
1 мин.
Стилист Рогов поделился вариантом модного подарка на Новый год
Стилист Рогов назвал акцентный шарф прекрасным подарком на Новый год.
Фото: Karen Cantú Q / Unsplash
Акцентный шарф назвал прекрасным подарком на Новый год стилист Александр Рогов в личном Telegram-канале.
«Акцентные шарфы — абсолютный маст хэв этой зимы! Кстати, такой шарф станет прекрасным подарком на Новый год», — написал он.
Эксперт моды опубликовал подборку снимков с примерами образов. Наряды дополняли длинные шарфы ярких цветов, преимущественно с принтом в полоску.
Ранее стилист Рогов раскрыл новый тренд в ношении женских сумок.