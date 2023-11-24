Стилист Рогов поделился вариантом модного подарка на Новый год

Акцентный шарф назвал прекрасным подарком на Новый год стилист Александр Рогов в личном Telegram-канале.

«Акцентные шарфы — абсолютный маст хэв этой зимы! Кстати, такой шарф станет прекрасным подарком на Новый год», — написал он.

Эксперт моды опубликовал подборку снимков с примерами образов. Наряды дополняли длинные шарфы ярких цветов, преимущественно с принтом в полоску.

Ранее стилист Рогов раскрыл новый тренд в ношении женских сумок.