Стилист Лисовец перечислил главные модные аксессуары сезона

Главные модные аксессуары сезона перечислил в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец. Ключевым трендом он назвал крупную бижутерию — бусы, цепи, колье.

«Можно играть с ее формой, с цветами металлов, с количеством — носить, например, одну сережку. Все еще допускается носить украшения из разных комплектов. Отговорки про возраст советую забыть!» — призвал модный эксперт.

Лисовец порекомендовал играть на контрасте. Так, брутальный ремень можно сочетать с женственным платьем, шелковый платок — с изделиями из грубой кожи, а мужской галстук — с клипсами.

Актуальна и «интеллигентная мода» — когда при всей строгости образа в нем есть один яркий акцент, добавил стилист.

Ранее Лисовец раскрыл способы «добавить в образ жизнь».