Стилист Рогов назвал новый модный тренд

Новый тренд женского гардероба назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

По словам эксперта, в моде облегающие платья и топы-бюстье, поддерживающие и подчеркивающие грудь.

Такую одежду Рогов посоветовал сочетать с базовыми и максимально простыми вещами. Для примера он опубликовал подборку фотографий с образами звезд. Знаменитости сочетали топы-бюстье с джинсами разного кроя и оттенка.

Ранее стилист Рогов перечислил главные модные тренды весны-2023.