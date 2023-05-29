20:10, 29 мая 2023
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Стилист Рогов назвал новый модный тренд
Стилист Рогов назвал платья и топы-бюстье новыми модными трендами.
Фото: Edward Berthelot / Getty Images
Новый тренд женского гардероба назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.
По словам эксперта, в моде облегающие платья и топы-бюстье, поддерживающие и подчеркивающие грудь.
Такую одежду Рогов посоветовал сочетать с базовыми и максимально простыми вещами. Для примера он опубликовал подборку фотографий с образами звезд. Знаменитости сочетали топы-бюстье с джинсами разного кроя и оттенка.
Ранее стилист Рогов перечислил главные модные тренды весны-2023.