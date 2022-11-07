Директор Бориса Моисеева рассказал о помощи Аллы Пугачевой

Друг и директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью изданию Prozvezd.info рассказал о помогавшей артисту певице Алле Пугачевой.

«Моисеев общался со своими коллегами. С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — поделился директор исполнителя.

Горох также отметил, что Пугачева помогала в организации похорон Моисеева. Свою помощь также оказали артисты Игорь Крутой, Алсу, Лолита Милявская и Надежда Бабкина.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева объяснила наличие у нее ключей от жилья Бориса Моисеева.