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14:43, 07 ноября 2022
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Директор Бориса Моисеева рассказал о помощи Аллы Пугачевой

Директор Бориса Моисеева рассказал о помощи Аллы Пугачевой
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Друг и директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в интервью изданию Prozvezd.info рассказал о помогавшей артисту певице Алле Пугачевой.

«Моисеев общался со своими коллегами. С Аллой Пугачевой был всегда на связи. Она постоянно нам помогала. Холодильник забивала до отказа. Один раз в месяц передавала посылку с продуктами, в которой было столько всего, что невозможно было съесть», — поделился директор исполнителя.

Горох также отметил, что Пугачева помогала в организации похорон Моисеева. Свою помощь также оказали артисты Игорь Крутой, Алсу, Лолита Милявская и Надежда Бабкина.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева объяснила наличие у нее ключей от жилья Бориса Моисеева.

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