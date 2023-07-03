Молодая жена Петросяна в наряде с перьями восхитила россиян

Молодая жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала образ в шелковой юбке с перьями. Соответствующую фотографию она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Когда ветер удачно раздувает шелка и перья, можно показаться стройнее», — написала знаменитость под снимком, на котором позирует на одной из московских улиц. Перед объективом камеры она появилась в бирюзовом костюме, состоящем из длинной юбки с перьями и рубашки, образ дополнен ярко-розовым топом и туфлями на невысоком каблуке, розовой сумкой и солнцезащитными очками с красной оправой.

«Это нереально красиво», «Шикарный образ», «Какая красота», «Прямо вау», «Какая вы стильная, Татьяна», «Великолепная», «Ветер знает толк в красоте. Он подчеркивает все чудесные изгибы», «[Американская киноактриса] Мэрилин Монро», «Какая же ты шикарная женщина», «Вы олицетворение женственности», — написали комплименты пользователи сети.

Ранее молодая жена Петросяна назвала главные качества настоящего мужчины.