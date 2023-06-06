Молодая жена Петросяна ответила на нападки хейтеров

На нападки хейтеров в свой адрес ответила молодая жена юмориста Евгения Петросяна, 34-летняя Татьяна Брухунова. Публикацию она разместила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями», — написала недоброжелателям Брухунова. Пост она сопроводила своей фотографией, сделанной в Москве на Лесной улице.

Ранее Татьяна Брухунова раскрыла свою должность в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Выяснилось, что жена известного юмориста работает директором.