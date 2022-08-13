Молодая жена Петросяна высказалась о своей фигуре

О своей фигуре высказалась молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном аккаунте в Instagram (_ запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России_). Она призналась, что никогда не была худой, но для нее это не имеет значения.

«Мой живот никогда не был плоским, а бедра узкими. Но я знаю одно наверняка: красивое тело — это здоровый организм. Мне 33 года. Я здорова. Только это реально важно», — заявила жена артиста.

Брухунова отметила, что не понимает моду на «однотипное андрогинное» телосложение. По ее мнению, женщины «с плоскими попами и надутыми губами» лишаются индивидуальности в погоде за трендами.

Ранее жена Петросяна восхитила пользователей сети, выложив фото в купальнике. Фолловеры сравнили ее с Софи Лорен.