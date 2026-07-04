Молодоженов Москвы бесплатно пустят в Музей Победы в День семьи, любви и верности
8 июля, в День семьи, любви и верности, вход в Музей Победы будет бесплатным для семейных пар, которые заключили брак в 2026 году или подали заявление в загс. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
8 июля вход в Музей Победы будет бесплатным для семейных пар, заключивших в 2026 году брак или подавших заявление в загс (кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа», «Путь к Победе»)
пресс-служба музея Победы
Для бесплатного прохода в музей на кассе надо будет предъявить соответствующие документы. Также бесплатный вход предусмотрен и для многодетных.
В музее напомнили, что миссия праздника — сохранение традиционных семейных ценностей.
В этот день музей подготовил специальную программу, стать участниками которой смогут все пришедшие. Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, экскурсии и викторины. На некоторые события нужно будет зарегистрироваться заранее.
Ранее одна дата вошла в тройку самых популярных в Москве свадебных дней за полвека.