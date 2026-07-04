Молодоженов Москвы бесплатно пустят в Музей Победы в День семьи, любви и верности

Для бесплатного прохода в музей на кассе надо будет предъявить соответствующие документы. Также бесплатный вход предусмотрен и для многодетных.

В музее напомнили, что миссия праздника — сохранение традиционных семейных ценностей.

В этот день музей подготовил специальную программу, стать участниками которой смогут все пришедшие. Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, экскурсии и викторины. На некоторые события нужно будет зарегистрироваться заранее.

Ранее одна дата вошла в тройку самых популярных в Москве свадебных дней за полвека.