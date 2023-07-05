Момент наезда мотоциклиста на продавца мороженого на МКАД попал на видео
Мотоциклист сбил продавца мороженого на МКАД.
Мотоциклист сбил пробегавшего между рядов по оживленному МКАД продавца мороженого. Момент наезда попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
На кадрах мужчина с контейнером мороженого добегает с середины автодороги до крайней левой полосы за разметку сплошной линии, где его на скорости сбивает мотоциклист. От удара пострадавший падает на асфальт, сбивший его мотоциклист останавливается и приходит на помощь.
«Меньше стоять будут и втюхивать всякую хрень», «Здесь прекрасно все», «ГИБДД и полиция должны этих "продавцов" и прочих искоренять», «Мотоциклист нарушал, продавец тоже нарушал, а попал водитель минивэна, об капот которого мотоциклист приложил пешего», «Оба нарушали», — прокомментировали видео юзеры.
Ранее продавец мороженого пробежался по МКАД с товаром и попал на видео.