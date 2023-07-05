Момент наезда мотоциклиста на продавца мороженого на МКАД попал на видео

На кадрах мужчина с контейнером мороженого добегает с середины автодороги до крайней левой полосы за разметку сплошной линии, где его на скорости сбивает мотоциклист. От удара пострадавший падает на асфальт, сбивший его мотоциклист останавливается и приходит на помощь.

«Меньше стоять будут и втюхивать всякую хрень», «Здесь прекрасно все», «ГИБДД и полиция должны этих "продавцов" и прочих искоренять», «Мотоциклист нарушал, продавец тоже нарушал, а попал водитель минивэна, об капот которого мотоциклист приложил пешего», «Оба нарушали», — прокомментировали видео юзеры.

Ранее продавец мороженого пробежался по МКАД с товаром и попал на видео.