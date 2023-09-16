Момент спасения человека из-под поезда на станции метро в Москве попал на видео

Мужчина упал на пути, но вовремя успел сгруппироваться и выжил. Выбраться из-под приехавшего на станцию состава помог сотрудник столичной подземки. На перроне в этот момент уже ожидали полицейские.

«Красава! Вот что значит — человек не растерялся и знает, как себя вести в такой ситуации», «Хоть что-то хорошее», «Будь в следующий раз аккуратнее, друг», «Поэтому я стараюсь дальше держаться от путей до прихода поезда», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что девушка выжила после падения на пути станции метро «Кожуховская» в Москве.