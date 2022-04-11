Москвичей предупредили об опасности разбросанных в парке монет

В группе «ВКонтакте» «Бибирево Лайф» опубликовали фото с хлебом и разбросанными монетами, лежащими на земле в одном из лесопарков столицы. Москвичи в комментариях предупредили об опасности таких находок.

На кадрах видно, что на снегу лежит кусок черного хлеба, а также больше десятка двухрублевых монет. «В нашем лесопарке по утрам на пересечениях дорожек можно встретить странную картину», — подписал снимок автор поста.

В обсуждении жители столицы связали находку с мистическими ритуалами. «Не поднимайте никто! Так и болезни скидывают на других — делают обряды, а откуп злым силам оставляют на перекрестках. Хотите верьте, хотите нет, но можно много проблем получить, если тронуть», «Так обычно ведьмы делают. С себя снимают негатив, а с людей — порчи. Читала где-то на просторах интернета», — пояснили москвички под постом.

Участники группы обратили внимание и на то, какой стороной лежат деньги на земле. По словам юзеров, если монеты лежат решкой, то скорее всего кто-то действительно проводил обряды и брать деньги не стоит, но если монеты повернуты орлом, то их можно смело поднимать.

Ранее жительница столицы предупредила о нашествии сатанистов с конфетами.