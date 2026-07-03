Назван размер зарплаты электромонтеров в Москве

Зарплаты электромонтеров в Москве за последние пять лет выросли на 61 процент и теперь достигают 350 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко агентству «Москва».

«Их зарплаты за последние пять лет выросли на 61 процент: при этом средняя зарплата в столице достигает 230 тысяч рублей, а высококвалифицированные специалисты могут зарабатывать до 350 тысяч рублей, их услуги также очень важны для бесперебойной работы городской инфраструктуры», — пояснила Семеренко.

По ее словам, электромонтеры входят в число наиболее востребованных специалистов в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве.

Также в Москве среди работников недостает швей, монтажников систем вентиляции и кондиционирования и техников — монтажников поэтажных эскалаторов, указала эксперт. При этом у швей заработок достигает 170 тысяч рублей, а открыто в столице около 3500 вакансий.

Ранее была раскрыта зарплата столичных кондитеров.