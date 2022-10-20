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15:34, 20 октября 2022
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Моргенштерн высказался об изменах экс-супруге

Моргенштерн высказался об изменах экс-супруге
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Об изменах в браке с блогершей Диларой Зинатуллиной высказался рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). В YouTube-шоу «Вписка» он заявил, что хранил верность, будучи женатым.

«В браке я ни разу ей не изменял. Но моментики, конечно, были — вне отношений, после развода. Ну грязь прямо», — ответил рэпер на вопрос журналистов. Моргенштерн подчеркнул, что планирует возвращать доверие экс-супруги и восстанавливать семью.

Главной ошибкой брака с Зинатуллиной он назвал недостаток общения. «Отношения были нетоксичные, классные. Единственное, в чем была наша ошибка, — мы не разговаривали. Почти не общались ни о чем, нам просто было по кайфу вместе», — объяснил Моргенштерн.

Ранее музыкант утверждал, что неоднократно изменял экс-супруге. При этом, по словам Моргенштерна, он не потерпел бы измены со стороны Зинатуллиной. «Я собственник чокнутый, могу спать с кем угодно, а она — ни с кем!» — заявил артист.

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