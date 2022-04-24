Моргенштерн раскрыл причину алкоголизма

Рэпер Алишер Моргенштерн на своем YouTube-канале признался в проблемах с алкоголем и раскрыл причину своего пристрастия к спиртному. По словам артиста, ему сложно уснуть в трезвом состоянии.

«Потому что я трезвый не могу уснуть, не могу. Возможно из-за этого я бухаю до такого состояния, когда я просто падаю и отключаюсь», — рассказал Моргенштерн. Он отметил, что люди, способные уснуть без спиртного, живут лучше, чем он, у которого «есть все».

Недавно Моргенштерн развелся с блогершей и моделью Диларой Зинатуллиной. Музыкант пояснил, что у них с бывшей женой были кардинально разные взгляды на семью и супружескую верность.

Ранее со ссылкой на знакомых артиста стало известно, что Моргенштерн решил стать гражданином Израиля и уехал в Иерусалим из Москвы.