Актриса Елена Морозова рассказала о своем «месте силы» в Москве

Свое «место силы» в Москве назвала в беседе с «Мослентой» актриса Елена Морозова. Она сообщила, что родилась в районе Останкино и в детстве прогуливала школу в Ботаническом саду и на ВДНХ.

«Ботанический сад до сих пор остался для меня местом силы. Я приезжаю сюда в выходные, после съемок, и часами гуляю. Могу упасть на землю, чтобы отдышаться от эмоций, и вернуться на эту планету нормальным человеком — матерью, дочерью», — сказала артистка.

По словам Морозовой, Москву она считает центром Вселенной. Помимо Ботанического сада, ей нравится гулять в районе Кропоткинской, Пречистинки и Воробьевых гор.

Ранее известная актриса раскрыла подробности о проблемах в отношениях с детьми.