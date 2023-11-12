Москвич обвинил известного блогера в мошенничестве на миллионы рублей

Москвич написал заявление в полицию на блогера Аяза Шабутдинова, обвинив его в мошенничестве на 1,6 миллиона рублей, сообщает издание Baza.

По имеющейся информации, житель столицы приобрел у блогера несколько курсов более чем на полтора миллиона рублей, однако желаемого результата от обучения не добился. Теперь 29-летний молодой человек намерен добиться возврата денежных средств через суд, говорится в сообщении.

Ранее россиянин решил продать воздух с марафона Блиновской за пять тысяч рублей. Шары с «заряженным» воздухом стоили от 700 рублей до пяти тысяч.