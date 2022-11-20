Юрист описал схему мошенничества с поверкой счетчиков

Схему мошенничества с поверкой или заменой счетчиков описал в интервью радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин. По его словам, в последнее время в столичном регионе заметно участились подобные случаи обмана граждан.

«Схема выглядит так: мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счетчика, а вместо этого делает так, что прибор перестает работать — например, намагничивает его. В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5000 рублей за замену каждого счетчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной», — рассказал Крохин.

Он добавил, что иногда жертва обманщиков может также столкнуться с последствиями повреждения пломбы на приборе учета. «Когда "мастера" якобы снимают счетчики для замены, они снимают и пломбы, которые не имеют права трогать. Тем самым мошенники подводят граждан под безучетное потребление воды. Когда же факт того, что счетчик работает без пломбы, будет выявлен настоящей управляющей компанией, человеку могут дополнительно начислить от 50 до 100 тысяч рублей задолженности по воде. Это самая большая опасность», — подчеркнул юрист.

Крохин объяснил, как не попасться на уловки мошенников. «Если вы увидели рекламу, если вам позвонили или постучали в дверь и предложили услуги поверки счетчиков, не торопитесь принимать предложение. Обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы там подтвердили, что наступило время поверки и что мастер, который к вам пришел, имеет право осуществлять ее», — порекомендовал он. При отсутствии подтверждающей честность работника информации или при наличии сомнений лучше отказаться от предложенной услуги, заключил эксперт.

Ранее о новой схеме мошенничества в соцсетях сообщила контент-аналитик Ольга Свистунова. Специалист отметила, что злоумышленники добиваются своей цели, оставляя оскорбительные комментарии под фотографиями россиян.