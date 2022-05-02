Россиян предупредили о мошенниках в сфере аренде жилья

В майские праздники активизируются мошенники в сфере аренде жилья и покупки билетов, а также сервисов по бронированию жилья. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты по информационной безопасности.

«Стоит ожидать появления фишинговых сайтов по аренде недвижимости или туристических путевок на текущие праздники, возможна продажа несуществующих билетов на культурные и развлекательные мероприятия или путевок в детские лагеря», — рассказал директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский.

Эксперт уточнил, что особое внимание стоит уделить организации путешествий внутри страны, так как злоумышленники знают о сегодняшних сложностях трансграничных путешествий и обязательно этим воспользуются. Обычно ссылки на фишинговые сайты аферисты распространяют на электронную почту, социальные сети или мессенджеры, добавил Дворянский.

В свою очередь руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско отметил, что особенно агрессивно злоумышленники себя ведут не столько в период праздников, сколько в их канун, так как именно перед выходными люди зачастую планируют покупки и поездки.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам доступ к ушедшим из страны сервисам.