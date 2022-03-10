Мошенники начали создавать поддельные сайты ушедших из России торговых марок

За март в интернете было зарегистрировано около трех десятков мошеннических сайтов с названиями популярных торговых марок, ушедших из России, сообщил «Газете.Ru» руководитель блока специальных сервисов ИБ-компании Infosecurity Сергей Трухачев.

«Число подобных ресурсов продолжит расти в ближайшие месяцы, поскольку спрос на импортные товары остается, а получить их официально негде», — прокомментировал эксперт.

Сотрудники компании Infosecurity говорят о том, что на данный момент обнаружены фишинговые сайты с названиями таких брендов, как H&M, Pull&Bear, Nike, Zara, Ikea, а также премиальных марок Gucci, Balenciaga, Chanel.

Эксперты предупредили, что ввиду дефицита мошенники наверняка будут завышать цены на фейковые товары. В связи с чем Трухачев призывает пользователей быть предельно внимательными и перепроверять информацию.

Ранее была раскрыта схема обманывающих пенсионеров мошенников-«инвесторов».